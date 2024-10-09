المنصورة تتصدر الجامعات الحكومية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2025

أعلن تصنيف التايمز البريطاني العالمي لعام 2025، تَصَدُّر جامعة المنصورة واحتلالها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، كما جاءت جامعة المنصورة في الفئة من 601-الي 800 عالميا وبذلك تكون الجامعة تقدمت 200 مركزا دوليا مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن تصنيف تايم يضم 17 مؤشرًا للأداء تمت معايرتها بعناية، وتم تجميع مؤشرات الأداء في خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلم) والبحث (الحجم والدخل والسمعة) و البحث العلمي (الاستشهادات والكفاءه والتاثير) والصناعة (نقل المعرفة وتأثيرها) والبعد الدولي (الموظفون والطلاب والبحث).

ومن جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف جاء استحقاق جديد لتتويج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للإرتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي بجهود الباحثين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا بتخصصاتها وتطبيقاتها المتعددة ، وفي إطار النشر العلمي الدولي.