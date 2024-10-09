مصرع طالب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بالوادي الجديد

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر في حادث دراجة نارية، صباح اليوم الأربعاء، أثناء ذهابهم إلى إحدى المدارس بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغًا من ادارة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين وقوع حادث دراجة نارية أمام مدرسة بلاط الزراعية بمدينة بلاط، أسفر عن مصرع محمود فتحي محمد سيد، 17 عامًا، ومقيم مدينة بلاط، واصابة محمود مجدي حمودة، 18 عامًا، ومقيم بمدينة بلاط.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المتوفى والمصاب لمستشفى بلاط المركزي والتي حولت المصاب والمتوفى لمستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.