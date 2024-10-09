لبنان: استشهاد وإصابة 14 شخصًا في الغارة الإسرائيلية على بلدة الوردانية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح، في الغارة الإسرائيلية على بلدة الوردانية.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية "نانا" اليوم /الأربعاء/- إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الوردانية في منطقة إقليم الخروب بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين مستهدفة المنطقة الواقعة بين ياطر وكفرا في مدينة صور بالتزامن مع قصف مدفعي من العيار الثقيل 155 ملم. وشن - أيضا - طيران الاحتلال غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي محرونه وجويا في قضاء صورن، بالتزامن مع تعرض منطقة اللبونة وبلدة الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي

