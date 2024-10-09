تسهيل إجراءات التقنين تيسيرًا على المواطنين بكفرالشيخ

‏ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إجراءات التقنين وسبل التيسير على المواطنين فى السداد وإزالة معوقات التقنين، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد ضياء، مدير الرقابة الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتبسيط الإجراءات للجادين في التقنين، واسترداد الأرض من غير الجادين في التقنين، مؤكدًا علي حماية أملاك الدولة ومتابعة أعمال منظومة التقنين بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ومديرية الأمن، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.

‏‎وأكد محافظ كفرالشيخ، علي التغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، لافتاً أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.