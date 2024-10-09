سكرتير مساعد بني سويف يتفقد مستجدات مشروع محور الفشن على النيل

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل وذلك في حضور علي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن، ومسؤولى الجهات التنفيذية المعنية من الطرق والكباري والري والوحدة المحلية وشركات المرافق.

وتابع السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي وسير العمل على أرض الواقع، للوقوف على معدلات الإنجاز بالأعمال الإنشائية المنفذة على مكونات وقطاعات المحور الشرقي والغربي وعلى المجرى المائي ، وذلك في إطار توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة كافة، لتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها ودخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وناقش السكرتير العام المساعد مع التنفيذيين المعنيين سير العمل بالمشروع الجاري إنشاؤه على النيل بطول27 كم، وعرض 22 مترا ويتكون من 2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)،ويشمل 23 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة - أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي.