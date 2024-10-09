قبل تدشين الكابل البحري.. تعرف على تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

أعلنت وزارة الكهرباء تدشين الكابل البحرى لخط الربط الكهربائى المصرى السعودى فى مدينة طابا السبت المقبل .

ويُعد مشروع الربط المصرى السعودى نواة بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى الذى يصبح تتويجاً لعمق العلاقات المصرية السعودية.

يشهد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات تطورات سريعة لاستقرار الشبكة الكهربائية الصيف المقبل .

ترصد “البوابه نيوز ” أهم التطورات فى مشروع الربط بين مصر والسعودية :

1-مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يلقى دعما كبيرا من الجانب السعودى .

2-أعمال التنفيذ على الجانبين مستمرة وفقا للمخطط الزمنى وهناك جهود كبيرة تتم حالياً لإنهاء المشروع وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة فى مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.

3-تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتواصل والمتابعة الأسبوعية لتحقيق الفائدة المرجوة من التطوير الذى تم فى شبكتي الكهرباء فى البلدين ومشروعات التطوير وهيكلة شركات الإنتاج والنقل والتوزيع فى المملكة.

4-التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين.

5-تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

6- فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

7- دعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء .

8-مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

9- وزير الكهرباء وجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها لسرعة إنجاز مشروع الربط بين مصر والسعودية.

10- بدء التشغيل فى مايو 2025 المقبل لضمان استقرار الشبكة وتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال.

11-الانتهاء من تنفيذ أكثر من 50% من الأعمال الخاصة مشروع الربط الكهرباء مع السعودية.

12-الانتهاء من الحفر الأفقى الموجه للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الاحمر فى منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كى لا يتم تدمير الشعب المرجانية .

13-الجانبان انتهيا من تصنيع ما يقرب من 70% من مهمات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

14-نقل الكهرباء بدأت فى تركيب جزء كبير من المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء.

15- المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهرباء فى المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 ألف ميجا وات.

16- إجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من اجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربى.

17-يربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر.