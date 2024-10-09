ننشر برنامج زيارة رئيس الوزراء إلى الأقصر غدًا الخميس

تستقبل محافظة الأقصر، غدا الخميس 10 أكتوبر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، في زيارة تستغرق عدة ساعات يتفقد خلالها عدد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها داخل المحافظة.

برنامج رئيس الوزراء داخل محافظة الأقصر

ومن المقرر أن تتضمن برنامج زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له زيارة الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة، ويتفقد أعمال التطوير كورنيش البر الغربي ومعبد هابو بمدينة القرنة.

وفي مدينة الأقصر، يتوجه رئيس الوزراء إلى مبنى مجمع الأقصر الطبي لتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تطويره، كما يزور مدرسة وادى الملكات الإبتدائية والمدرسة الثانوية بنات بمدينة الأقصر، كما يتفقد محطة مياه الشرب بالهنادى - شرق إسنا، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب، كما يضع رئيس الوزراء حجر الأساس لتطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر.