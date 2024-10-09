محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بقرى ومدن المحافظة، والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتصالح وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، داعيًا المواطنين بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أحمد ضياء، مدير الرقابة الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة منظومة التصالح بصفة منتظمة وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، كما أنه لا تهاون في تنفيذ الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، لتذليل المعوقات على أرض الواقع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما ويمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:

https://www.lgs.gov.eg/#/home

لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملىء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

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