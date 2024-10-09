بوليفيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، انضمام بوليفيا إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، فى دعوة الهجوم الإسرائيلي على غزة الذى ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية.

وتعتبر بوليفيا الدولة الأحدث بين عدة دول، بما في ذلك كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك، التي تدعم القضية الفلسطينية ضد إسرائيل.

وقد أعلنت بوليفيا بالفعل في نوفمبر أنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية بسبب ما وصفته بـ"الهجمات غير المتناسبة" على غزة من قبل إسرائيل، في ذلك الوقت، انتقدت إسرائيل هذه الخطوة باعتبارها "استسلامًا للإرهاب".

في حكم صدر في 26 يناير وحقق انتشارًا واسعًا حول العالم، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أفعال الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية في غزة.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان "الوصول غير المقيد" للمدعين المعينين من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.

عادت جنوب إفريقيا عدة مرات إلى المحكمة، مجادلة بأن الوضع الإنساني المروع في الأراضي يوجب على المحكمة إصدار تدابير طارئة جديدة.

وفي تقديمها للمحكمة الذي تم الكشف عنه ، قالت بوليفيا: "تستمر حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وتظل أوامر المحكمة حبرًا على ورق بالنسبة لإسرائيل"، بينما تعتبر أحكام المحكمة ملزمة قانونيًا، فإن لديها وسائل ملموسة لإنفاذها.