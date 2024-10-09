إحالة طبيب ومشرفة العناية بمستشفى حميات طوخ للتحقيق

قرر الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة طبيب ومشرفة العناية للتحقيق بمستشفى حميات طوخ، كما أحال العاملين بمركز صحة الأسرة بقرية مرصفا ببنها للتحقيق بسبب التقصير.

جاء ذلك خلال جولة لوكيل وزارة الصحة بالقليوبية على المستشفيات، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وشملت الجولة المرور على مستشفى حميات طوخ وتأكد من الانضباط الإداري وتواجد المدير المناوب، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على أحوال المرضى، وقام بالمرور على قسم العناية المركزة، وراجع بعض سجلات المرضى ومناقشة الحالات مع طبيب العناية تلاحظ عدم الدقة في تنفيذ الوصفات الطبية، وجرى إحالة طبيب العناية ومشرفة العناية للتحقيق.

كما وجه وكيل الوزارة، مدير إدارة الطوارئ بالمديرية بضرورة الاستغلال الأمثل لأسرة العنايات المركزة المتاحة، ثم توجه فريق المرور إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، وجرى التأكد من الانضباط الإداري وتواجد الطاقم الطبي النوباتجي، كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأكد وكيل الوزارة أثناء المرور على ضرورة عمل جدول معلن لنوباتجيات الأطباء، كما راجع ملفات بعض المرضى بالعناية المركزة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الوصفات العلاجية في ميعادها، حيث وجه مدير المستشفى الذي حضر أثناء المرور بضرورة تفرغ المدير المناوب لأعمال الإدارة.

كما تأكد الدكتور أسامة الشلقاني من انتظام سير العمل بالحضانات وقسم العمليات، موجهًا بضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بتركيب اللوالب أثناء الولادة القيصرية.

كما تفقد وكيل الوزراء إلى مركز طب الأسرة بالأحراز بشبين القناطر وتأكد من تواجد الطاقم النوباتجي، بقسم الحضانات التابعة لمستشفى شبين القناطر والملحقه بالمركز، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل للحضانات المتاحة.

واختتم وكيل الوزارة جولته المرورية بالمرور على مركز صحة الأسرة بقرية مرصفا حيث تلاحظ حالة من عدم الانضباط الإداري وتم إحالتهم إلى التحقيق العاجل.