المرور على 250 محلًا خلال حملة تفتيشية بدمنهور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة على المحال التجارية بشارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأسفرت الحملة عن المرور على 250 محلًا تجاريًا للتأكد من التزامها بكافة القوانين وكذا القانون رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 990 لسنة 2022 المتعلقة بتراخيص الإعلانات.

وخلال الحملة، تم فحص التراخيص الموجودة الخاصة بالمحال العامة وتم التنبيه على المحال التي لم تستكمل إجراءات التراخيص بسرعة استيفاء هذه الإجراءات لانهاء اجراءات الترخيص للوحات الاعلانية.

كما شملت الحملة إزالة عدد من الإعلانات المخالفة التي تمثل خطرًا على السلامة العامة للمواطنين.

وأهابت الدكتور جاكلين عازر، بجميع أصحاب المحال الذين لم يستكملوا شروط التراخيص بضرورة التوجه بشكل عاجل لنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص سواء المتعلقة بالمحال العامة وأيضا الخاصة بالإعلانات التابعة لها حفاظا على حقوق الدولة ومنعًا للمسائلة القانونية.