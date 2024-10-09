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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الرئيس الروسي: حجم التبادل التجاري مع بيلاروس بلغ 46.5 مليار دولار

بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلاده وبيلاروس في تطور مستمر، حيث بلغ حجم 46.5 مليار دولار. 

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن حجم الاستثمارات الروسية المباشرة للاقتصاد البيلاروسي وصل إلى 4.5 مليار دولار، ومستمرون في زيادة تعاوننا في المجال الصناعي والزراعي".
وأضاف "نعمل الآن على تطوير التعاون بين البلدين في المجال الإلكتروني، وفي مجال الطيران وبناء الطائرات"، مشيرًا إلى بيلاروس تتميز منذ وقت طويل بأنها مكان لبناء الآليات "ولدينا الإمكانية في التعاون في هذا المجال".
من جانبه، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "إن المواقف الروسية البيلاروسية تتطابق بشأن القضايا الدولية، حيث تم مناقشة الأوضاع العالمية والمناطق الساخنة في العالم، ولا يوجد هناك أي اختلاف في الآراء".
ورأى أن الغرب "وضع خططا من أجل التضييق علينا، وخنقنا اقتصاديًا وماليًا، إلا أننا تجاوزنا هذه الأهداف الغربية وفشلوا فيها تمامًا من خلال التعاون المشترك".
وأضاف الرئيس البيلاروسي "إننا نعمل على تطوير التعاون بين بلدينا في المجال الزراعي والإلكتروني، كما نعمل على زيادة التعاون في الكثير من المجالات؛ لأن العالم يتغير بوتيرة سريعة وهناك تحديات وتهديدات جديدة تواجهنا".
 

بوتين بيلاروس روسيا