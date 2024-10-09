الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: القمح المصري من أجود أنواع الأقماح

أكد برادلى بيسير مدير مكتب النمو الاقتصادى بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية في جمهوية مصر العربية، أن الوكالة تساعد من خلال " الغذاء للمستقبل-مشروع تعزيز الاعمال الزراعية فى الريف المصرى" المزارعين فى صعيد مصر والدلتا على أن يصبحوا أكثر اعتمادا على انفسهم ويقوموا بزراعة محاصيل قابلة للتسويق تلبى المعايير الدولية للتصدير .

جاء ذلك خلال ورشة عمل " دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة" والتى ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " الغذاء للمستقبل " بحضور الدكتور وليد سلام مدير المشروع، مى شوقى مدير الاتصالات بالمشروع ، المهندس أسامة زكى نائب مدير المشروع، وعدد من أصحاب المصلحة من المزارعين الخبراء في القمح، القطاع الخاص، والخبراء الاعلاميين لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة.

وأشار برادلى بيسير إلى مساعدة الوكالة للمزارعين المصريين لتأسيس روابط مع الأسواق المحلية والدولية والحصول على التمويل وزيادة التزامهم بممارسات الغذاء السليمة بالاضافة الى مساعدة الشركات الزراعية المصرية فى تحديث تكنولوجيا الغذاء وأنظمة النقل من خلال تحديث مرافق المعالجة وشاحنات التبريد وأنظمة الرى الموفرة للمياه ويعتمد هذا النشاط على الاستثمارات السابقة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى القطاع الزراعى فى مصر بما فى ذلك البنية التحتية للرى وانشاء الجمعيات الزراعية وبرامج التدريب لمساعدة المزارعين على انتاج محاصيل تنافسية عالية الجودة للاسواق المحلية والعالمية، مشيرا الى أن إجمالى التكلفة المقدرة ٧١ مليون دولار .

وأعرب عن سعادته لوجود أماكن كثيرة لزراعة القمح خاصة انها ليست بالمهمة بالسهلة وان القمح المصرى من أكثر انواع القمح جودة.

من جانبه ، أكد طاهر يحيى الدكتور مدير مكون الانتاج ومعاملات ما بعد الحصاد بالمشروع،

أن الدعم الفنى الذى قدمه المشروع وفر مبادىء تغيير السلوك الاجتماعى وتم تجميع المزارعين فى مجموعات على أساس الموقع الميدانى لتعزيز التطبيق الواسع للمارسات الزراعية الذكية مناخيا وشمل ذلك تعديل مواعيد الزراعة واستخدام البذور المعتمدة والزراعة على مصاطب واستخدام السماد العضوى وتطبيق تناوب المحاصيل والادارة المتكاملة للافات وقام المزارعون هذا العام بتخفيض كمية البذور المستخدمة من ٧٥ كجم للفدان الى ٤٥ كجم للفدان وبالتالى خفض تكاليف الزراعة.

وتناول اليوم الأول للمشروع ، نبذة عن المزارع الخبير للقمح ، مفهوم المزارع الخبير ، ومعايير اختيار المزارع الخبير ، ودور المزارع الخبير في نقل المعرفة المكتسبة وسبل التواصل ومتابعة نمو المحصول بإستخدام ممارسات الزراعة الذكية مناخيا مع صغار المزارعين ،وأهم النتائج لعام 2023-2024 ، و خطة المشروع 2024-2025 وسبل الاستدامة ، بالاضافة الى عرض لقصص نجاح لمجموعة من المزارعين الخبراء للقمح ، و كيف استطاع المزارعون الخبراء للقمح زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة مثل تقليل التقاوي، الري، الأسمدة، واستخدام التكنولوجيا الزراعة الحديثة؟.