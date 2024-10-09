التصريح بدفن جثة طفل دهسه لودر في كرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل أسفل عجلات لودر، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل 12 سنة، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء سير المتوفي بدراجته اصطدم بلودر قيادة عامل مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق واللودر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.