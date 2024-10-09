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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تشارك في منتدى "جسور المدن"

مؤتمر
مؤتمر
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شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى منتدى جسور المدن الذى يعقد فى العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمشاركة جيرد مولر المدير العام للمنظمة، وبحضور عدد من الوزراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وخلال الجلسة الوزارية للمنتدي ، أكدت د.منال عوض على تبنى مصر استراتيجية شاملة تنبثق من رؤیة مصر ٢٠٣٠ والأجنــدة الوطنیـة الحضـریة لعـام ٢٠٢٢، تحقـق التكامـل فيما بينها وتھـدف إلي تحقیـق تنمیـة حضـریة مسـتدامة ومتوازنـة، تضـمن تلبیــة احتیاجــات الأجیــال الحالیــة والمســتقبلیة، وسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وكذا القضاء على المناطق العشوائية والخطرة من خلال مشاريع تطوير العشوائيات وسد الفجوة بين صعيد مصر والقاهرة الكبرى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

كما وجّهت الوزيرة الدعوة للحضور للمشاركة فى يوم المدن العالمى الذى تستضيفه مدينة الإسكندرية يوم ٣١ أكتوبر الجاري ، وكذلك المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر فى القاهرة فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذى يعكس اهتمام مصر بالتنمية العمرانية الشاملة، ضاربة بالمثل بالمشروعات الوطنية العملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للتوسع العمرانى والحضرى فى مصر والمنطقة.

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وزيرة التنمية المحلية تشارك في منتدي جسور المدن الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في النمسا الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض وزيرة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر