وكيل أوقاف الغربية يوجه بتكثيف المرور على المساجد ومتابعة الأنشطة الدعوية

أكد نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن التفتيش دور توجيهي للأئمة وجميع العاملين بالمساجد وليس تصيدا للأخطاء أو تسوية للحسابات، مشيرًا إلى أن المسؤولية تتطلب المتابعة المستمرة والتواصل مع القيادات الوسطى بالإدارات الفرعية للأوقاف والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بالمديرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مفتشي الدعوة بالإدارات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة بمقر مركز الثقافة الإسلامي بطنطا بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد، وكيل المديرية والشيخ محمد عبد الغني صولة، مدير الدعوة.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية على ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد ومتابعة الأنشطة الدعوية حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا حيث تعددت الأنشطة ما بين برامج تثقيفية وبرامج توعوية ودروس علمية ومنهجية ومجالس إفتاء فضلًا عن المقارئ القرآنية وغير ذلك من الأنشطة الدعوية.

وأوضح أهمية متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد خاصة الأسطح وإزالة المخلفات الموجودة عليها وكذا إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري أو يكون سببا في اشتعال الحرائق ويكون ذلك تحت أشراف مدير الإدارة شخصيا بكل مركز ومدينة.

وأضاف، أن القيادة الدعوية لا بد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها وضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

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