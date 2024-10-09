تشكيل بيراميدز لمواجهة ينيل أنطاليا وديًّا في معسكر تركيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة ينيل أنطاليا التركي في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - صديق إيجولا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي.

تفاصيل إصابة وليد الكرتي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة النجم المغربي وليد الكرتي، وغيابه عن معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

أوضح المنيري، أن وليد الكرتي عانى من قطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة، وخضع لعملية بالمنظار في الركبة خلال فترة الراحة في المغرب.

المنيري كشف أن الكرتي موجود حاليا في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية، ويستمر لمدة أسبوعين قبل العودة للقاهرة تمهيدا للعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.