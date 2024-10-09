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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مجلس الذهب العالمي: ارتفاع حجم تداولات المعدن الأصفر 7% في سبتمبر

الذهب
الذهب
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أفاد مجلس الذهب العالمي بأن حجم التداول اليومي في أسواق الذهب العالمية بلغ في المتوسط 259 مليار دولار خلال شهر سبتمبر، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، وفق موقع "انفيستنج" المختص بالشأن الاقتصادي.

وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء إن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب شهدت تدفقات إيجابية للشهر الخامس على التوالي، حيث اجتذبت 1.4 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، ما نتج عنه زيادة في الحيازات الجماعية بمقدار 18 طنا لتصل إلى 3200 طن.

وذكر المجلس أن صناديق الذهب العالمية استعادت خسائرها منذ بداية العام، محققة تدفقات صافية بقيمة 389 مليون دولار كما ارتفعت قيمة الأصول العالمية المدارة بنسبة 5% لتصل إلى 271 مليار دولار.

وسجلت أمريكا الشمالية تدفقات واردة بقيمة 1.36 مليار دولار، مما قلل من صافي التدفقات الخارجة منذ بداية العام إلى 149 مليون دولار.

أما في أوروبا، فقد توقفت سلسلة التدفقات الإيجابية التي استمرت لأربعة أشهر، حيث شهدت المنطقة تدفقات خارجة بقيمة 245 مليون دولار في سبتمبر.

وفي آسيا، استمر تدفق الأموال للشهر العشرين على التوالي، حيث اجتذبت المنطقة 175 مليون دولار في سبتمبر، مدعومة بشكل أساسي من الهند، ليصل إجمالي التدفقات الواردة للمنطقة منذ بداية العام إلى 3.7 مليار دولار.

 

صناديق الذهب مجلس الذهب العالمي