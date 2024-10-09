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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حزب الله" يقصف "زوفولون" بالصواريخ ويتصدى لمحاولة تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لميس الجبل

حزب الله
حزب الله
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أعلن "حزب الله"، اليوم /الأربعاء/، قصف منطقة زوفولون بالصواريخ الكبيرة، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

 وأضاف الحزب – في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه تم استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجّه، وسقوطهم بين قتيل وجريح.

وأشار إلى استهداف قوات الاحتلال بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية أثناء محاولتهم التقدم إلى ميس الجبل من عدة أماكن، لافتا إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

ومن جانبها، أفادت الوكالة اللبنانية بأن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت منطقة الحوش شرق صور، كما شن غارة استهدفت القليلة، وأخرى استهدفت بلدة السماعية.
 

ميس الجبل غزة حزب الله