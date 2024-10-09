وزير الطيران المدني يبحث مع سفيرة البحرين مجالات التعاون المشترك

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وتأتي هذه الزيارة في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين والتي تشهد نموًا وتطورًا ملحوظًا على كافة المستويات الرسمية والشعبية مما يعزز من أواصر التعاون والترابط بين الجانبين في مجال الطيران المدني.



وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بالسفيرة البحرينية، مؤكدًا على عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تجمع البلدين على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة؛ حيث يأتي في مقدمتها مجال الطيران المدني بما‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬لصالح البلدين ويعزز من تحقيق التكامل وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات في كافة الأنشطة المعنية بمجال النقل الجوي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه مملكة البحرين في مجال صناعة النقل الجوي بمنطقة الخليج لما تحظى به من خبرات متميزة وثقافة واسعة في هذا المجال.



ومن‭ ‬ناحيتها،‭ ‬أعربت ‬سفيرة‭ ‬مملكة البحرين ‬عن‭ ‬سعادتها بهذا اللقاء المثمر، مؤكدة‭ ‬سعي‭ ‬بلادها‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع الجانب المصري، ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المستقبلية للجانبين،‭ ‬متمنية مواصلة ‬النهضة‭ ‬والازدهار في كافة أنشطة الطيران المدني، معربة ‬عن‭ ‬تمنياتها لوزير الطيران المدني،‭ ‬بدوام النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه الوطنية ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬وتيرة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين ويدعم جهود التنمية والتطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني على كافة المستويات.

