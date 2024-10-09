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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 29.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 29.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2.202 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 31,175.43 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 13,515.53 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.43% ليغلق عند 38,580.77 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.92%، ليغلق عند مستوى 3,215.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.73%، ليغلق عند مستوى 7,503.7 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 1.43 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.68%، ليغلق عند مستوى 10,700.89 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريي  والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 14.4 مليون جنيه، و 96.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب  نحو البيع مسجلين صافي بلغ 11.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 692.4 مليون  سهم، من 102.6 ألف صفقة منفذة.

البورصة نهاية تعاملات الأربعاء