محافظ دمياط يفتتح معرض نقابة المهندسين للسلع المعمرة| صور

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، معرض نقابة المهندسين للسلع المعمرة بنادي النقابة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس عوض محمد عوض، نقيب المهندسين.



1500 متر لعرض السلع

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المعرض المقام على مساحة 1500 متر، بقيمة تمويل تصل إلى 30 مليون جنيه، حيث يضم كافة السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات البيت، بمشاركة خمسين شركة، حيث يقدمون سلعا متنوعة للبيع بسعر المصنع علاوة على تقديم نسب خصم على بعض المنتجات، ويقدم المعرض معدل للشراء بقيمة 70000 جنيه لكل مهندس، بالتقسيط على سنتين.

وأشاد المحافظ بالمعرض المتكامل وما يتضمنه من معروضات عالية الجودة بأسعار مناسبة، وأيضًا مدى التسهيلات التي يقدمها لدعم شباب المهندسين، موجهًا الشكر إلى نقابة المهندسين على هذه الجهود، معربًا عن خالص أمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد.