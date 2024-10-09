وكيل شباب الغربية يطلق شارة بدء ماراثون الجري احتفالا بالعيد القومي

أطلق يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، شارة البدأ لماراثون الجري، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة" ، وشارك شباب محافظة الغربية بفعاليات الماراثون وبحضور الاستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتورة مني صالح رئيس مجلس ومدينة السنطة وإشراف الاستاذة شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.

وانطلق الماراثون من طريق السنطة الجديد، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من مختلف مراكز الشباب علي مستوي المحافظة، ويأتي ذلك تزامناً مع إحتفال محافظة الغربية بالعيد القومي للمحافظة وذكري انتصارات أكتوبر.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أهمية تنظيم ماراثون رياضي للجري، والتي تواكب أحدث التطورات العالمية؛ للارتقاء بمنظومة العمل فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،في تنظيم فعاليات ضمن مبادرة بداية لتنمية بناء الإنسان.

وأشار يسري الديب، إلي إهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

وأضاف "الديب " أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مؤكدًا على أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

جدير بالذكر أن نهج الوزارة نحو الدمج والربط بين قطاعى الشباب والرياضة، وإعلاء التنمية الرياضية بالمجتمع، وتكثيف البرامج والمشروعات الشبابية،وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جعل الرياضة أسلوب حياة.