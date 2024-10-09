الزمالك يبحث عن إنجاز جديد في السوبر المصري.. وجوميز يبدأ الاستعداد مبكرًا

يبحث نادى الزمالك عن إنجاز جديد قبل انطلاقة الموسم الذى ينتظره عشاق الكرة المصرية، لما فيه من إثارة منتظرة بعد ميركاتو صيفى محتدم بين قطبى الكرة المصرية وبعض الأندية التى تبحث عن كتابة تاريخ جديد للـ"الايجيبشن ليج".

ويواصل نادى الزمالك استعداداته لبطولة كأس السوبر المصري، والتى تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك نادي الزمالك في تلك البطولة، بعد أن مُنح البطاقة الذهبية، التي يمنحها منظمو البطولة لإشراك فريق رابع بجانب كلٍ من الأهلى بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المصرية.

استعدادات الزمالك للسوبر

ويخوض الزمالك تدريبات قوية فى تلك الفترة استعدادًا للبطولة، وذلك من خلال التأهيل النفسى للاعبين.

وأبدى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، عن سعادته لما حققه فريقه فى "سوبر القرن الأفريقى"، بعد الفوز على الأهلى بركلات الترجيح، وحس لاعبيه على فتح صفحة جديدة من أجل بطولة جديدة يهديها لجماهير القلعة البيضاء.

ويعقد جوميز جلسات متواصلة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وجه خلالها التحية على المجهود المبذول من الجميع في الفترة الماضية، وحثهم على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة وجدية، من أجل الفترة المقبلة.

ويسعى جوميز من خلال تلك الجلسات، تهيئة اللاعبين للاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، وأكد على أن هذا الأمر يتطلب العمل بكل قوة وتكاتف من الجميع كما هو معتاد دائماً.

خطط فنية جديدة لجوميز



ويعمل جوميز، فى تلك الفترة على تطبيق خطط فنية جديدة، خلال مران الزمالك، وشرح العديد من الأفكار الخططية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات الجماعية في الفترة الحالية.

ويسعى جوميز لتطبيق تلك الخطط من خلال 3 مباريات ودية طلبها من مجلس الإدارة فى الفترة المقبلة وقبل السفر لدولة الإمارات.

ويبحث جوميز فى تلك الفترة عن استعادة كل عناصره المصابة، وأيضاً التى تعانى من الإجهاد، وأيضاً ضخ عناصر جديدة من الناشئين من أجل سد العجز الموجود فى صفوف الفريق الأول.

ووضع جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لمحمود بنتايك الظهير الأيسر، بسبب معاناته من الإجهاد، بعد أن أدى تدريبات تأهيلية مع زملائه في الملعب، ويستكمل بعدها المران داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

وقدم بنتايك مستوى مميزا أثناء المشاركة الأولى له فى مشواره مع الزمالك وكانت أمام الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي، والتى أثنى عليها جوميز.

تصعيد ناشئين



وعمل جوميز على تعويض غياب محمد عواد الحارس الأول لفريق الزمالك، والمنضم لمعسكر المنتخب الوطنى، بتصعيد محمد عبد الفتاح حارس مرمى مواليد 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك وفقًا للسياسة المتبعة بتصعيد عناصر من فرق قطاع الناشئين بالنادي لاكتساب الخبرات مع الفريق الأول.

وتشهد تلك التدريبات غياب أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة ومحمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا خماسي الفريق بعد انضمامهم لمعسكر منتخب مصر.