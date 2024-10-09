12 ساحة فنية تستضيف فعاليات مهرجان "دي-كاف"

بدأت إدارة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق نسخته الثانية عشرة، والمنتظر إقامتها خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل على عدة مسارح ومساحات فنية بالقاهرة.

تشارك في هذه النسخة 12 مساحة فنية مختلفة تتنوع ما بين مسارح وقاعات عرض حديثة ومساحات متعددة الاستخدامات وأماكن مفتوحة.

يُفتتح برنامج الفنون الأدائية بعرض "تذوقني" لمهند قادر، إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا، وهو عرض تفاعلي باستخدام الطبخ، وذلك على "ساحة روابط للفنون"، والتي تستضيف 7 عروض ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام من برنامج الفنون الأدائية، وتشمل عروضًا من مصر، فرنسا، المجر، إيطاليا، والتشيك، منها عرض "دير بروك" لجان كومارك، وعرض "أنا عشقت" لأسامة حلمي-ؤزؤز من مصر.

تأسس مسرح "روابط للفنون" في 2005، وفي مارس 2021 استؤنف أنشطته الفنية بعد إجراء تحديثات وتطويرات كبيرة بها، وأصبحت "ساحة روابط للفنون" واحدة من أبرز المسارح المستقلة في مصر، وتستقبل أكثر من 200 عرض في العام، مما يعكس دوره الحيوي في تعزيز ودعم المشهد الثقافي والفني في البلاد.

وتوفر الشركة المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد مساحات جديدة تقام فيها مجموعة متنوعة من فعاليات دي-كاف خاصة ببرنامج الميديا الحديثة والفنون البصرية، حيث يستقبل "ممر كوداك"، و"محل كوداك" عددا من العروض، منها عرض "شكسبير على الطاولة" لفرقة فورسد إنترتينمنت من المملكة المتحدة، و"معجم نازح: لغة النزوح" لهالة الناجي من فلسطين.

فيما يستضيف "الهنجر" عرضا من المملكة المتحدة بعنوان "من بين جميع الناس في جميع أنحاء العالم" لفرقة ستانز كافيه، وتستضيف "شقة فيكتوريا" ضمن برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة "أين تذهب الأحلام؟" من مصر.

ويستضيف "ستوديو عماد الدين"، و"مركز القاهرة للرقص المعاصر"، عددًا من الورش التدريبية، منها "مساحة من القلق والوحدة" لفيليب بولاي من فرنسا، وورشة رقص معاصر بعنوان "خبرة وشراكات فنية" للوتي ساي من الدنمارك، فيما يستضيف مسرح "ستوديو ناصيبيان" التاريخي بعد ترميمه وإعادة افتتاحه، عرضًا واحدًا بعنوان "دريسينغ رووم" وهو إنتاج فلسطيني فرنسي.

ويجدد مهرجان "دي-كاف" تعاونه مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يستضيف المسرح الرئيسي بالفلكي 3 عروض، من دول: فرنسا، الأردن، ألمانيا ولبنان، منها عرض "ترانزيت طرابلس" للمخرجة كارولين حاتم. بينما يستضيف المعهد الفرنسي عرض "بندور على الحب"من مصر وسوريا، ويستضيف "بيت السناري" التابع لمكتبة الإسكندرية فعالية خاصة بتقديم مشروعات المخرجين الشباب ضمن برنامج "القاهرة تنادي".

ولأول مرة، تتعاون "مكتبة القاهرة الكبرى" التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة مع المهرجان، حيث تستضيف 3 عروض رقص في ليلة عرض واحدة من مصر، الدنمارك، والسودان، وذلك بمقرها في حي الزمالك.

وفي تجربة فريدة من نوعها هذا العام، انضمت عدد من المطاعم والكافيهات إلى مساحات العرض، والتي تستضيف عرض "حاجة مفيش زيها" لفرقة كوارانتين من المملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة من ١٧ أكتوبر وحتى ١٠ نوفمبر المقبل