إيتوري تحت النار.. داعش يشن هجمات مروعة ضد المسيحيين في قلب الكونغو

نفذ تنظيم داعش مؤخرا، عمليات استهدفت المسيحيين في منطقة إيتوري بدولة الكونغو الديمقراطية، حيث تعرضت المجتمعات المسيحية هناك لهجمات عنيفة على يد التنظيم، مما أسفر عن مقتل 20 مسيحي.

وهذه الهجمات تتضمن القتل الاختطاف والاعتداءات، مما أسفر عن وفاة العديد من المدنيين وتدمير الممتلكات، والتنظيم يسعى إلى تعزيز وجوده في المنطقة من خلال استغلال التوترات القائمة والصراعات المحلية.

كما أن تلك الأعمال أثارت قلقاً دولياً حول الوضع الأمني وحقوق الإنسان في إيتوري، مما دفع المنظمات الإنسانية والحكومات إلى التحذير من الأوضاع المأساوية التي يواجهها السكان المسيحيون هناك.

وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية، شهدت منطقة إيتوري سلسلة من الهجمات المروعة على المجتمعات المسيحية، حيث استهدف تنظيم داعش المدنيين بشكل متكرر، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

خلفية النزاع

ومنطقة إيتوري، التي تعاني من النزاعات المستمرة، أصبحت مركزاً للجماعات المسلحة، حيث تستغل الفوضى وتدهور الأمن لفرض سيطرتها.

وعلى مدار الأشهر الماضية، نفذ داعش عدة عمليات إرهابية، كان آخرها هجوم دموي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين.

وأفادت تقارير محلية، بأن القرى المسيحية تعرضت للنهب، فيما فر العديد من السكان من مناطقهم بحثاً عن الأمان، وهناك عائلات كثيرة تعيش في حالة من الرعب، حيث يواجهون تهديدات مباشرة من عناصر داعش.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة، لكن الموارد تبقى شحيحة، وهناك حاجة ملحة إلى الدعم الدولي، سواءً من الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

تداعيات العنف ضد المسيحيين في إيتوري

يقول الباحث في الشؤون الإفريقية عبيد محمد، إن العديد من السكان المسيحيين سيفرون من مناطقهم بحثاً عن الأمان، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي.

وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تدهور الأوضاع الإنسانية، تسبب في تتزايد الاحتياجات الإنسانية، مثل الطعام والمأوى والرعاية الصحية، مع قلة الموارد المتاحة، وتأجيج التوترات العرقية والدينية و العنف قد يعمق الانقسامات بين المجتمعات، مما يزيد من التوترات بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة.

وأوضح، أن تصاعد الأنشطة الإرهابية يعزز من عدم الاستقرار في المنطقة ويشكل تهديداً لدول الجوار، وقد يؤدي هذا الوضع إلى ضغط دولي على الحكومة الكونغولية لتقديم استجابة أفضل للأمن وحماية حقوق الإنسان.

وتابع :" إن الأمر سيكون له تأثير على التنمية، إذ استمرار العنف يعوق جهود التنمية في المنطقة، مما يؤدي إلى تفشي الفقر والبطالة، والعنف يترك آثاراً نفسية عميقة على الناجين، مما يؤثر على الروابط الأسرية والمجتمعية".