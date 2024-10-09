ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في ميس الجبل

حزب الله
حزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن  حزب الله  اللبنانى أنه استهدف منطقة زوفولون برشقة صاروخية كبيرة، كما قال الحزب إنه استهدف قوة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم إلى بلدة ميس الجبل، وإن الاشتباكات ما زالت مستمرة.حسب ما ذكره المركز الفلسطينى للاعلام.

كما قال الحزب أنه استهدف بصاروخ موجه قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه منطقة اللبونة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

و فى سياق متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عشرات الصواريخ أطلقت على منطقة حيفا وكريوت. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ وشظايا سقطت إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك 4 مصابين جراح أحدهم خطيرة إثر القصف الأخير على منطقة خليج حيفا.



 

 

حزب الله يس الجبل زوفولون اللبونة