حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في ميس الجبل

اعلن حزب الله اللبنانى أنه استهدف منطقة زوفولون برشقة صاروخية كبيرة، كما قال الحزب إنه استهدف قوة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم إلى بلدة ميس الجبل، وإن الاشتباكات ما زالت مستمرة.حسب ما ذكره المركز الفلسطينى للاعلام.

كما قال الحزب أنه استهدف بصاروخ موجه قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه منطقة اللبونة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

و فى سياق متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عشرات الصواريخ أطلقت على منطقة حيفا وكريوت. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ وشظايا سقطت إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك 4 مصابين جراح أحدهم خطيرة إثر القصف الأخير على منطقة خليج حيفا.





