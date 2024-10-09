استجابة للغرفة التجارية.. قرارات هامة لمحافظ بورسعيد

استقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وذلك في أول زيارة له لمقر الغرفة.

ورحب رئيس الغرفة، خلال كلمته بمحافظ بورسعيد في مقر الغرفة التجارية - بيت تجار بورسعيد - وعرض عليه مطالب منتسبي الغرفة والملفات التي تخص المجتمع التجاري في بورسعيد، ورؤية الغرفة لحلها، وكذلك رؤية الغرفة لتنمية وتطوير الحركة التجارية في بورسعيد بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي والمجتمع التجاري في بورسعيد.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على تقديره ودعمه الكامل لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وتعاونه معهم لتلبية مطالب منتسبي الغرفة بالشكل الذي يعود بالايجاب على المجتمع التجاري ببورسعيد.

وقد استجاب محافظ بورسعيد لمطالب مجلس إدارة الغرفة، كما قرر دراسة عدد من المطالب الأخرى، حيث شهد الاجتماع موافقته على تنظيم معرض "صنع في بورسعيد" في موعد مقترح 1 نوفمبر المقبل، بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين، وتفعيل التوريث لجميع الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها طبقا للقواعد الآتية: الشركات: تتم إجراءات التوريث وفقا للقواعد السارية حاليا، بينما الأفراد تُكون شركة واقعة بين جميع الورثة او تنازل الورثة لأحدهم ليكون مفوضا عنهم في كافة الحقوق والالتزامات.

كما وافق على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب الحصص الاستيرادية، وتفعيل حصص مستوردي الجهاز بنفس القواعد والضوابط التي كانت متبعة في السنوات السابقة، ووافق مبدئيا على إنشاء سوق جملة حضاري للخضروات والفاكهة والأسماك بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وكذلك مجمع حضاري لقطع غيار السيارات والمعدات والآلات المستعملة بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وتشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لأسباب التتبع والتي اصدر مجلس إدارة المدينة الحرة قرارا بايقافها لمده عام واحد لتوفيق أوضاعها بعد أن قامت باستيفاء جميع اشتراطات الجهاز التنفيذي.

كما وافق محافظ بورسعيد على تقسيط الايجار لشاغلي محلات السوق التجاري بقرية النورس السياحية على أقساط ربع سنوية تدفع مقدما، وتخصيص شباك بالجهاز التنفيذي لكبار السن والحالات المرضية.

ومن جانبهم، وجه مجلس إدارة الغرفة خالص الشكر وعظيم التقدير إلى محافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع الغرفة التجارية، وحرصه على تلبية مطالبها، متطلعين لمزيد من التعاون لصالح المجتمع التجاري في بورسعيد.

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