السكة الحديد: ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن قضبان من الصين

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة (China Railway material Group) وهي إحدى الشركات الصينية، وقد قامت الشركة بتوريد عدد 10000 طن مترى (قضبان حديدية) وتم وصولها إلى ميناء الاسكندرية وجارى توريد باقي قيمة التعاقد وقدره 25000 طن مترى بأطوال 18 متر ( 54 دولى ) E1 ومقاوم للتآكل ومطابق للمواصفات الأوروبية وبتكلفة قدرها 22 مليون دولار تقريبًا على أن يتم معاينة القضبان الموردة فى مصانع الشركة بالصين بمعرفة مفتشين تابعين للهيئة لضمان جودتها، كما توجد فترة ضمان خمس سنوات تلتزم فيها الشركة بتوريد قضبان بدلًا من القضبان التي تظهر بها عيوب صناعة بدون تحمل الهيئة أي تكاليف مادية خلال فترة الضمان.

وأكدت الهيئة على استمرار خطة التطوير الشاملة بكافة المجالات والقطاعات، وذلك للعمل على راحة وأمان وسلامة جمهور الركاب تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.