قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها 7،2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3،5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو".. بحوزة 3 متهمين.
ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).
تنفيذ (799) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها (7،150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9،5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس". وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن 3 فرد محلى - عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
الأخبار
حملات أمنية لضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: