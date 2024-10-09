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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة عن ذكرى أكتوبر للوعي الأثري بالفيوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تنفيذ فاعليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم بتنفيذ زيارة إلى معهد الصفوة بنين الازهرى، لعمل ندوة عن "دور الجيش المصرى العظيم بين الماضي والحاضر"، فى إطار الاحتفال بنصر اكتوبر المجيد .

جاء ذلك بحضور المستشار العسكرى العميد شريف عامر وفضيلة الشيخ محمود حسانين وكيل المنطقة الأزهرية وسماح حسن مدير عام مدارس الصفوة الازهرية. 

وأوضحت  نرمين عاطف مديرة الوعى الأثري بالفيوم بتوضيح اهمية ودور الجيش المصرى بين الماضى والحاضر، وأضافت ان الجيش من بدايات الحضارة المصرية يقوم بدور كبير فى الدفاع عن الحضارة المصرية ضد الغزاة، وخاض الجيش المصرى معارك كبيرة ضد جيوش ضخمة هاجمت مصر وحرص ملوك مصر على تسجيل المعارك التي خاضوها فى سبيل الدفاع عن مصر، ونقشوا وصوروا على معابدهم ومسلاتهم معاركهم وإنتصاراتهم.

 وعلى مر العصور حظى الجيش المصرى بمكانة عظيمة واحترام شعبى ودولى لتاريخه العريق ودوره الوطنى داخليا وعالميا، كما تناولت ايضاً الحديث عن حرب اكتوبر حرب أكتوبر المجيدة التى كانت وستظل ملحمة تاريخية خالدة في ذاكرة ووجدان الأمة العربية؛ لأنها كانت تجسيد لإرادة شعب بأكمله شعب اصطف حول القوات المسلحة لتحقيق هدف قومي، ويمكن أيضا أن نقول حرب أكتوبر كانت شاهد عيان على بسالة المقاتل المصري وعقيدته الراسخة في ظل ظروف وتحديات صعبة مرت بها البلد، حرب أكتوبر لم تكن انتصارًا عسكريًا فقط بل انتصار شعبي ووطني بامتياز، الشعب المصري كشف عن معدنه الأصيل في تلاحم غير مسبوق ودعم غير محدود لقواتنا المسلحة، ولا يزال هذا التلاحم هو رمز للوحدة والترابط لكل أفراد الشعب المصري.

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ندوة عن ذكرى اكتوبر للوعي الأثري بالفيوم زيارة لمعهد الصفوة بنين الازهرى منطقة اثار الفيوم محافظة الفيوم احتفالات ذكرى أكتوبر 73