ضمن مبادرة "بداية ".. تقديم خدمات صحية لـ 1382 مواطناً بقافلة طبية بملوي

أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية المجانية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية على مدار يومي 7 و8 أكتوبر الجاري بقرية منشأة المغالقة بمركز ملوي، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1382 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء 269 حالة جراحة، 336 حالة اطفال، 262 باطنة، 66 نساء، 124 أسنان، 127 أنف وأذن، 164 جلدية، 34 تنظيم أسرة، وتم إجراء 157 تحليلاً متنوعاً، و4 حالات أشعة عادية، و3 حالات موجات صوتية، 120 كشف مبكر للضغط والسكر و10 حالات خلع أسنان، وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحى لــ 173 من أهالي القرية.