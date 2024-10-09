خسر أمواله في تطبيق رهانات.. الأمن يكشف تفاصيل محاولة شاب التخلص من حياته

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات محاولة طالب الانتحار بشمال سيناء بسبب خسارته مبلغا ماليا عبر أحد تطبيقات المراهنات الرياضية.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بئر العبد بمديرية أمن شمال سيناء من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (طالب- مقيم بدائرة القسم) مصاب بحالة إعياء "إثر محاولته الإنتحار".

بالانتقال وسؤال الطالب المذكور قرر بمحاولته الإنتحار أثناء تواجده بمنزله، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خسارته مبلغ مالى (85 ألف جنيه) على أحد تطبيقات المراهنات الرياضية عبر شبكة الإنترنت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.