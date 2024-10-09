طلب إحاطة بشأن سرقة الواجبات المدرسية وحلها وبيعها للطلاب

قدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الواجبات المدرسية وسرقتها من موقع الوزارة وحلها وبيعها للطلاب.

وقال عضو مجلس النواب: «في الوقت الذي نجاهد فيه لتطوير العملية التعليمية، ونرى مساعي وزارة التربية والتعليم في خلق مناخ ملائم وتخفيف الأعباء وتكدس الفصول وحل أزمات المعلمين العام الدراسي الجديد، إلا أن هناك ممارسات تحتاج إلى رقابة، قد تسبب في ضياع تلك الجهود».

وأشارت «العشري»، إلى قيام بعض المكتبات بسرقة الاختبارات التي تضعها منصة الوزارة التعليمية وحلها وطباعتها وبيعها للطلاب، ما يؤكد حدوث مهزلة في الواجبات المدرسية الخاصة بهم.

وأكدت وجود العديد من الطلاب الذين يستسهلون شراء حلول الاختبارات بمبالغ مالية، وهو ما يؤخر مستوى الطالب الذي لا يبحث عن الحل بل يشتريه جاهزا من تلك المكتبات.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمراقبة على تلك المكتبات التي تستغل العملية التعليمية لأهداف تجارية وتضر بمستقبل الطلاب.