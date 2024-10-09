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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة وخلال 24 ساعة ضُبط نحو 14 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار 

قطاع الامن العام الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها التموينية خلال 24 ساعة