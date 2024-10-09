ارتفاع أسعار المكرونة على البطاقات التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع أسعار المكرونة على البطاقات التموينية اعتبارًا من الجمعة الماضية بنحو 10%.

كما أوضحت الوزارة تعديل أسعار المكرونة على البطاقات التموينية، وأصبح سعر المكرونة وزن 800 جرام 17 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيه، وبلغ سعر المكرونة وزن 400 جرام 8.5 جنيهًا بدلًا من 7.75 جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت قرارًا بصرف المكرونة التموينية الـ 400 جرام، على البطاقة التموينية.

كما أصدرت الشركة العامة لتجارة الجملة، منشورًا جرى توزيعه على كافة الأفرع والمديريات التموينية، يتضمن تنبيها بصرف المكرونة التموينية.