غدًا.. "عناية خاصة" و"أنا وأنا" يناقشان التربية الخاطئة والتوحد بمهرجان آفاق مسرحية

يشهد مسرح آفاق، غدا الخميس، العرضين المسرحيين "عناية خاصة" و"أنا وأنا" ضمن مسابقة العروض القصيرة، بمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، برعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة، وتقدم العروض مجانا للجمهور.

قال المخرج هشام السنباطي مؤسس ورئيس المهرجان: تعرض في السابعة مساءً مسرحية "عناية خاصة" لفرقة مجانين الفن، تأليف محمد يحيي، وإخراج عبده إسكندر، وفي التاسعة مساءً مسرحية "أنا وأنا" لفرقة فول لايت، تأليف ميدو سالم، وإخراج عمرو بسيوني.

قال عبده إسكندر مخرج عرض "عناية خاصة"، إن العرض يناقش لماذا يمكن لنا أن نحب ومن نحب وهل يمكن أن نخاف من التقرب من الأشخاص الطبيعيين، فكيف للشخص المتوحد أن يتحمل الفراق والحب؟ فالعرض يتحدث عن التوحد وكيفية الصراع الداخلى داخل هذا الشخص المتوحد، وكيف يمكن له أن يصرخ دون الشعور به وكيف يمكن أن نتلمس هذا الإحساس الداخلى الكامن به وكيف يمكن أن نتصور أنفسنا مكان هذا الشخص.

المسرحية من تأليف محمد يحيي، وإخراج عبده إسكندر، إضاءة أسامة حربي، موسيقى مصطفى عمران، ديكور هبة عبدالخالق، تعبير حركي عبده إسكندر، ملابس إسراء فتحي، ومن تمثيل ندا ناصر، خالد، هبه عبدالخالق، محمد خيري.

وقال عمرو بسيوني مخرج عرض "أنا وأنا"، إن فرقة فول لايت المسرحية تأسست عام 2020، وقدمت عرض "ناسنا" عن مسرحية الظاهر بيبرس للدكتور عبدالعزيز حمودة، على عدد من المسارح، ومهرجان آفاق، وترشحت لمهرجان شرم الشيخ للشباب، مشيراً إلى أن الفرقة تقدم العروض الهادفة لتعمل على بناء جيل جديد من الممثلين ذوي وعي وثقافة عامة.

وأوضح بسيوني، أن "أنا وأنا" عرض سيكودراما يتناول مشكلة التربية الخاطئة ومصادرة حرية الإختيار والرغبة فى نوعية التعليم واختيار التخصص المناسب، كما يلقي الضوء على مشكلات اجتماعية مثل التسلط الإداري والتنمر المجتمعي والنقد المستمر وفرض الرأى سواء من الأصدقاء أو الأسرة.

"أنا وأنا" من تمثيل ياسر عوض في دور "أنا"، جوليا عزت في دوري "هي - الأم"، مودى سالم في أدوار "الدكتور - المدير - والصديق - الأب"، ديكور واضاءة عمرو بسيونى، أشعار مجدى كامل أبوزيد، الحان محمد سامي، توزيع موسيقى حاتم نصر، غناء مصطفى كمال، أداء صوتى طارق سيف الدين، مساعدو إخراج أحمد العمري - بسملة محمد - أمل محمد، مخرج مساعد وتنفيذ صوت حازم بسيونى، وإخراج عمرو بسيونى.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.