تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسيوط

تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية اليوم من تم تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى 15 قضية أبرزها "قتل عمد –سرقة– سلاح بدون ترخيص – ضرب" ومحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد -سرقة بالإكراه - سلاح" بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وحال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل معه عن مقتله وعُثر بحوزته على (4 بنادق آلية –7 بنادق خرطوش –13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.