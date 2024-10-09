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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسيوط

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية اليوم من تم تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى 15 قضية أبرزها "قتل عمد –سرقة– سلاح بدون ترخيص – ضرب" ومحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد -سرقة بالإكراه - سلاح" بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.
 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وحال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل معه عن مقتله وعُثر بحوزته على (4 بنادق آلية –7 بنادق خرطوش –13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

عنصر إجرامى شديد الخطورة قضايا بالإعدام بأسيوط