السيطرة على حريق نشب بحظائر ماشية بالمنيا

نجحت الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب في 4 حظائر ماشية بقرية ابوان، بمركز مطاي في المنيا.

وتلقي اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بإحدى قرى مركز مطاي.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء الي موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق في 4 حظائر لتربية الماشية، بقرية ابوان بمركز مطاي، نتيجة قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة وتم إخماد الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتبين بالتحقيقات ان الحريق غير متعمد ونشب بسبب قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة بطريق الخطأ، وتسبب الحريق في تلفيات بمحتويات الحظائر، دون أضرار بشرية، أو نفوق رؤوس ماشية. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق