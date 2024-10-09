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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. إصابة 6 إسرائيليين في عملية طعن بتل أبيب

عملية طعن
عملية طعن
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، من موقع حادث عملية الطعن التي نفذت ضد عدد من الأشخاص بالخضيرة شمال تل أبيب.

وأوضح رئيس بلدية الخضيرة: "أن منفذ عملية الطعن تنقل بين المواقع على دراجة نارية وحمل معه سكينا وفأسا".

فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حادث عملية الطعن قيد التحقيق، مؤكدة تحييد منفذ عملية الطعن في شمال تل أبيب بمنطقة الخضيرة.

وأعلنت الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد مصابين حادث الطعن بالخضيرة إلى 6، بينهم اثنان في حالة حرجة و3 في حالة خطيرة.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي، إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث في الخضيرة لمعالجة المصابين بجروح خطيرة، وآخرين بجروح متوسطة نتيجة الطعنات.

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