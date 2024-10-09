بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث الطريق الزراعي بالمنيا لـ18 شخصًا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الزراعي مصر/ أسوان، أمام مركز ملوي، جنوب المنيا، إلى 18 شخصا بينهم 14 طالبا، وهم مقيمون جميعا بقرية طوخ وانتقلت سيارات الاسعاف والشرطة إلى مواقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ربع بالطريق الزراعي مدخل قرية الشيخ حسين التابعة لقرية المعصرة بمركز ملوي، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وتلقي اللواء مجدي سالم، مدير امن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي.

وتسبب الحادث في اصابة 18 شخصا بينهم 14 طالبا، مقيمين جميعا بقرية طوخ بمركز دير مواس، وهم: عبدالرحمن فتحي على، 11 سنة، طالب، ومصطفي محمد سمير، 13 سنة، طالب، ومحمود صابر عبدالحفيظ، 11 سنة، طالب، وعمر محسب احمد، 10 سنة، طالب، ويوسف عيد كامل، 11 سنة، طالب، وابراهيم محمد مصطفي، 14 سنة، طالب، وسيف محمد فريد، 12 سنة، طالب، ومصطفي احمد خلف، 13 سنة، طالب، ومحمد ربيع عبدالحميد، 13 سنة، طالب، حمدي اشرف حمدي، 10 سنة، طالب، كمال شحاته عبدالحميد، 58 سنة، عامل، وناصر عوض حسان، 60 سنة، عامل، ومصطفي اسماعيل سرحان، 40 سنة، عامل، ومحمد ضاحي حمدي، 10 سنوات، طالب، على محمود عبدالله، 11 سنة، طالب، ونادي عبدالعليم محمد، 58 سنة، عامل، وموسي وليد موسي، 12 سنة، طالب، وعلي فتحي على، 14 سنة، طالب.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة والسائق، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف .