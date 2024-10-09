المخاوف من إعصار ميلتون تدفع الملايين إلى مغادرة منازلهم في فلوريدا

دفعت المخاوف من إعصار ميلتون الملايين من السكان إلى النزوح من منازلهم في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية أن السلطات حثت أكثر من 5.5 مليون شخص على مغادرة الساحل الغربي لفلوريدا، وهي واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية. وقرر بعض الذين بقوا خلال العواصف السابقة المغادرة هذه المرة.

وأدى تهديد إعصار ميلتون لمنطقة خليج تامبا المكتظة بالسكان في فلوريدا إلى واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية هذا الأسبوع. وحث المسؤولون ملايين السكان على الابتعاد عن الأذى المحتمل.

وبدأت عمليات الإجلاء أمس الأول الاثنين، مما أدى إلى إبطاء الحركة على الطرق السريعة، وزاد عددها أمس الثلاثاء، مع تحذير المسؤولين من عدم وجود وقت لإضاعته.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار ميلتون منطقة تامبا المعرضة للخطر، بخليجها الضحل ومئات الأميال من الساحل المتطور بشكل كبير، في وقت متأخر من اليوم الأربعاء أو في وقت مبكر من غد الخميس. ولم تتعرض المنطقة لضربة مباشرة من إعصار منذ أكثر من قرن.

ويعيش حوالي 5.5 مليون شخص في منطقة تامبا وغيرها، مثل ساراسوتا وفورت مايرز، التي خضعت لأوامر الإجلاء الإلزامي أو الطوعي اعتبارا من صباح أمس، وفقا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

