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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يبحث أعمال تطوير حديقة الحيوان

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اللواء ماجد السرت، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية ممثلًا عن وزارة الإنتاج الحربي ويرافقه محمد كامل، وشريف حسن، ممثلا اتحاد عدد من الشركات العاملة في مجال تطوير حدائق الحيوان.

كما عقد المحافظ اجتماعًا لوفد وزارة الإنتاج الحربي بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح أبو كريشه، السكرتير العام، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور، معاون محافظ الدقهلية وفكرية سلامة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس طارق عبد العاطي، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، وبدر السيد، مدير التعاقدات، والدكتورة صفاء أبو الفتوح، وكيل إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع التصميمات التي سبق وان تم اعدادها باشراف ومتابعة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية لتطوير حديقة الحيوان وتطوير حديقة شجرة الدر واستمع إلى شرح مفصل لعناصر التطوير في كلا الحديقتين.

وأكد المحافظ أن المواطنين بالمنصورة لديهم اهتمام خاص بحديقة الحيوان ودائما يسألون عنها ونحن عازمون على تطويرها تحقيقًا لمطلب أبناء المنصورة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في إطار من القانون مع الحفاظ علي هوية الحديقة كحديقة حيوان تضم الحيوانات الأليفة والنسب البنائية وإعادة الاستخدام للانشاءات بها بما يتناسب مع التطوير المقترح تنفيذه وأن يتم أيضًا الحفاظ على هوية حديقة شجرة الدر وأن يظلا مفتوحين للجمهور الدقهلاوي بعد إحداث التطوير المنشود.

وأوضح المحافظ، أن دورنا في الجهاز التنفيذي تحقيق توجهات الدولة في القضاء على البيروقراطية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها مطالب واحتياجات المواطنين في الدقهلية انطلاقًا من الحفاظ علي البعد الاجتماعي.

وأكد مرزوق على أن هناك تكريس لكل الجهود لبدء شرارة التنفيذ لمشروعي تطوير حديقة الحيوان وحديقة شجرة الدر بالمنصورة، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير حديقة الحيوان تشمل مناطق خدمات وبحيرة ألعاب مائية وحديقة حيوانات أليفة وأسواق وسلسلة مطاعم ومنطقة ألعاب أطفال، وأن أعمال تطوير حديقة شجرة الدر تشمل مطاعم مفتوحة ومنطقة ألعاب أطفال ومسطحات خضراء وقاعات مفتوحة وفندق موتيل وقاعات متعددة الأغراض.

ونوه مرزوق على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الامكانات المتاحة داخل الحدائق بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق صالح المحافظة.

وفي ذات السياق تابع المحافظ ووفد وزارة الإنتاج الحربي وحضور الاجتماع من خلال الشبكة الوطنية مواقع ومداخل ومخارج حديقتي الحيوان وشجرة الدر واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير علي الطبيعة، مؤكدًا على أهمية قيام ادارة التعاقدات بالمتابعة مع شركة الإنتاج الحربي لتقديم عرض جديد يتضمن كافة التعديلات التي تم الاتفاق عليها تمهيدًا للتعاقد للبدء في أعمال التطوير المقررة لحديقتي الحيوان وشجرة الدر.

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الدقهلية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنصورة بحديقة الحيوان تطوير حديقة الحيوان حي شرق المنصورة حى غرب المنصورة محافظ الدقهلية