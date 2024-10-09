تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل.. فيديو

كشفت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ‏بوزارة العمل، عن تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل، قائلة: "إنه تم حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل بالقطاع غير المنظم ‏كان ضمن خطة الوزارة من أجل شمولهم بالحماية والرعاية الصحية والاجتماعية التي ‏تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.‏

وأضافت "الشيماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، ‏أن إضافة عمال التراحيل إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ‏جاء نظرا لكونهم من الفئات الأكثر احتياجا، موضحة أنه تم حصر كل البيانات ‏الخاصة بهم في جميع المحافظات بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.‏

وتابعت: "بدأنا الحصر في محافظة القاهرة باعتبارها المحافظة التي تضم كثافة ‏عالية من العمالة غير المنتظمة"، مشيرة إلى أن وزير العمل وجه بإدراج عمال ‏التراحيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة للوزارة كمستفيدين لكي يحصلوا ‏على كل الخدمات التي تحصل عليها العمالة المسجلة ومنها المنح الدورية.‏