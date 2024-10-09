تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل.. فيديو

كشفت الشيماء عبدالله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، عن تفاصيل موافقة وزارة العمل على صرف أول منحة لعمال التراحيل، قائلة: "إنه تم حصر وتسجيل بيانات عمال التراحيل بالقطاع غير المنظم كان ضمن خطة الوزارة من أجل شمولهم بالحماية والرعاية الصحية والاجتماعية التي تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأضافت "الشيماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن إضافة عمال التراحيل إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل جاء نظرا لكونهم من الفئات الأكثر احتياجا، موضحة أنه تم حصر كل البيانات الخاصة بهم في جميع المحافظات بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.
وتابعت: "بدأنا الحصر في محافظة القاهرة باعتبارها المحافظة التي تضم كثافة عالية من العمالة غير المنتظمة"، مشيرة إلى أن وزير العمل وجه بإدراج عمال التراحيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة للوزارة كمستفيدين لكي يحصلوا على كل الخدمات التي تحصل عليها العمالة المسجلة ومنها المنح الدورية.