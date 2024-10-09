رابط التقديم لمنح الماجستير وتدريب هيئة التعاون الدولي اليابانية

أفاد قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإدارة المركزية للبعثات، بإعلان المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة JICA، عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير، وكذا برنامج التدريب الداخلي للدفعة الثانية عشرة من مبادرة التعليم التجاري الأفريقي للشباب (مبادرة ABE) لعام 2025.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين وتوفير كافة السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي.

وأوضح الإعلان، أن مبادرة ABE، توفر الفرص للمُشاركين من الدول الأفريقية للدراسة في الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى فرص للتدريب في الشركات اليابانية، بهدف تطوير الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام في القارة الأفريقية.

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح، وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة، يمكن الرجوع للموقع التالي:

erseas/cotedivoire/activities/__icsFiles/afieldfile/2024/07/26/A-3.%20JFY2025%20General%20Information(G.I.)%20of%20ABE%20Initiative_1.pdf