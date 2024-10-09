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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رابط التقديم لمنح الماجستير وتدريب هيئة التعاون الدولي اليابانية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أفاد قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإدارة المركزية للبعثات، بإعلان المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة JICA، عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير، وكذا برنامج التدريب الداخلي للدفعة الثانية عشرة من مبادرة التعليم التجاري الأفريقي للشباب (مبادرة ABE) لعام 2025.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين وتوفير كافة السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي.

وأوضح الإعلان، أن مبادرة ABE، توفر الفرص للمُشاركين من الدول الأفريقية للدراسة في الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى فرص للتدريب في الشركات اليابانية، بهدف تطوير الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام في القارة الأفريقية.

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح، وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة، يمكن الرجوع للموقع التالي:

erseas/cotedivoire/activities/__icsFiles/afieldfile/2024/07/26/A-3.%20JFY2025%20General%20Information(G.I.)%20of%20ABE%20Initiative_1.pdf

الإدارة المركزية الأفريقي الإدارة المركزية للبعثات البحث العلمي التعاون الدولي اليابانية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور