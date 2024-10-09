ضمن مبادرة "بداية".. تقديم خدمات طبية لـ1382 مواطنًا خلال قافلة بمركز ملوي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية المجانية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره، وضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان"

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية على مدار يومي 7 و8 أكتوبر الجاري بقرية منشأة المغالقة بمركز ملوي، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1382 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

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