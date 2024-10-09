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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بـ6 أكتوبر

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالفرع الدولي بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالعام الجامعي  2024-2025، رافقه خلال الجولة الدكتورة هبة نوح والدكتور محمد العطار مساعدا رئيس الجامعة لشئون الجامعة الإدارية والأكاديمية، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

واطمأن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال جولته على انتظام المحاضرات بجميع القاعات والمعامل، والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والأنظمة الذكية، وشارك طلاب الفرقة الأولى بالشعبة E بكلية الإعلام  محاضرة فى مقرر اللغة العربية، كما اطمأن على سلامة البيئة التعليمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأجرى رئيس الجامعة حوارات مفتوحة مع الطلاب وهنأهم ببدء العام الدراسي الجديد، موضحا لهم تاريخ الجامعة وسمعتها الأكاديمية وترتيبها المتقدم في التصنيفات الدولية، مبينا المعايير التي يتم بناء عليها حساب ترتيب الجامعات في مثل هذه التصنيفات، ومؤكدا لهم أن خريجي جامعة القاهرة يتمتعون بمزايا تنافسية في سوق العمل.  

وخلال الجولة أسدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بعض النصائح للطلاب والتي تساعدهم في تنمية مهاراتهم، وحثهم على الاجتهاد والسعي من أجل تحقيقهم الأهداف المنشودة.

وكان الدكتور محمد سامي عبدالصادق قد شارك الطلاب في بعض أنشطتهم الثقافية والرياضية، وحضر معهم سباقت للجري، وقام بتكريم الفائزين في هذا السباق.

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