افتتاح العام الدراسي الجديد للمعهد البيبلي الفرنسيسكاني

احتفل معهد الدراسات الكتابية الفرنسيسكاني “المعهد البيبلي الفرنسيسكاني” ومعهد الدراسات اللاهوتية الأورشليمي، ببدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وشارك الطلاب والمحاضرون والمتعاونون في القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة دير المخلص في القدس، مُكرسين عاماً جديداً من الدراسة والتخصص في الكتاب المقدس.

وحالت التوترات الشديدة في البلاد دون وصول المونسينيور فرانتيشيك ترستنسكي، أسقف سبيش والطالب السابق في المعهد البيبلي الفرنسيسكاني، إلى القدس، والذي كان من المفترض أن يترأس الاحتفال.

انتهت مؤخرًا الاحتفالات بالذكرى المئوية الأولى على تأسيس المعهد البيبلي الفرنسيسكاني. تأسس المعهد في 7 (يناير) 1924 في دير الجلد، وكان -ولا يزال- مكانًا فريدًا لدراسة الكتاب المقدس بعمق في الأرض التي أوحي بِهِ فيها.

سمحت الأحداث الثقافية المتنوعة التي نُظِّمت خلال العام الماضي بالاحتفال بالأهداف التي تم تحقيقها وتعزيز هوية المعهد وانتمائه إلى حراسة الأرض المقدسة.

رسالة مستمرة

أكَّد الأب روزاريو بييري، عميد المعهد البيبلي الفرنسيسكاني، أهمية المعهد في سياق الرسالة الفرنسيسكانية.

وتابع "لقد نضج وعي أسلافنا بأنهم هنا لحراسة الأرض المقدسة في نور الكتاب المقدس والتقاليد التاريخية المحلية. لا شيء مما يخص الأرض المقدسة يجب أن يكون غير مهمٍّ بالنسبة لنا، وفي الوقت نفسه، يجب علينا أيضًا أن ندمج رسالتنا التبشيرية في اطار التربية الثقافية والمهنية التي نقدمها لطلابنا."

شهود للإيمان

أراد العميد أيضًا أن يتذكر شهداء دمشق، الذين سيتم إعلان قداستهم في روما الأسبوع المقبل. إنهم يمثلون جزءاً لا يمحى من الكاريزما الفرنسيسكانية في الأرض المقدسة.

وتابع قائلاً: "إن تضحياتهم وتضحيات العديد من إخوتنا الآخرين الذين ماتوا كي يشهدوا لإيمانهم بالمسيح، هي ليست حدثًا منفصلاً عن نشاطنا، بل هي على العكس من ذلك، تمثل شريان الحياة الحيوي؛ إذ تصبح شهادتهم هذه نعمة لنا جميعًا ولمؤسساتنا الأكاديمية".

في نهاية القداس، أقيمَت لحظة من الصلاة الجماعية، تم التذكير فيها بتكريس المعهد البيبلي الفرنسيسكاني للقديسة العذراء مريم سيدة الحبل بلا دنس، لتوجيه هاتين المؤسستين نحو "دراسة للكتاب المقدس مفعمة بروح الصلاة".