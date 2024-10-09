«سحب الماماتوس» ظاهرة تنذر بكارثة حال ظهورها

مع اقتراب الأعاصير، أحيانًا يظهر في السماء نوع من السحب يعرف باسم “سحب الماماتوس”، وفي الولايات المتحدة، تم رصد هذه السحب خلال العواصف الشديدة وقرب دخول بعض الأعاصير. ظهور هذه السحب غالبًا ما يثير اهتمام الناس لغرابتها وجمالها الفريد، ولكنها تحمل في طياتها إشارات جوية مهمة، وسحب الماماتوس هي نوع نادر وفريد من السحب يتسم بمظهره المميز الذي يشبه الأكياس أو الكرات المتدلية من أسفل السحابة.

يتكون اسم “ماماتوس” من الكلمة اللاتينية “mamma”، في إشارة إلى شكلها المتدلي الذي يشبه الحويصلات أو الحبوب المتدلية من السحب، وتتميز سحب الماماتوس بمظهرها المثير، حيث تكون على شكل كتل منتفخة تتدلى من قاعدة السحب الكبيرة، تأخذ هذه الكتل شكل الحويصلات أو الفقاعات، وعادةً ما تكون متجمعة في مجموعات تغطي السماء بشكل غير متساوي، وقد تكون السحب بألوان متعددة، بدءًا من الأبيض إلى الرمادي الداكن، وأحيانًا تأخذ لونًا ذهبيًا أو برتقاليًا مع غروب الشمس أو شروقها.

على عكس معظم السحب التي تتشكل بسبب حركة الهواء الرطبة المتصاعدة إلى الأعلى، تتشكل سحب الماماتوس نتيجة حركة الهواء الهابطة من السحب العالية وهذه العملية تكون معقدة وتحدث عادة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي وعندما يتكثف الهواء الرطب، فإنه يسقط إلى أسفل، مما يؤدي إلى تشكيل تلك الفقاعات المنتفخة التي نراها، وعادةً ما تظهر سحب الماماتوس على قاعدة السحب الرعدية الكبيرة، وغالبًا ما ترتبط بالظروف الجوية الشديدة مثل العواصف الرعدية، الأعاصير، والعواصف الشديدة الأخرى.

-دلالات ظهور سحب الماماتوس:

ظهور سحب الماماتوس يرتبط غالبًا بوجود عواصف قوية أو أعاصير قادمة، وهي عادةً ما تظهر بعد مرور العاصفة الرعدية أو قبلها بقليل بالرغم من أن مظهرها لا يعني بالضرورة اقتراب إعصار، إلا أن وجودها يشير إلى أن الأجواء غير مستقرة وأن هناك نشاطًا جويًا قويًا في المنطقة.

علامات خطر محتملة

عندما تظهر سحب الماماتوس، فإنها تشير عادة إلى أن العواصف قد تكون مصحوبة برياح قوية أو حتى إعصار محتمل.

ومن الجدير بالذكر أن هذه السحب قد تترافق مع ظواهر أخرى مثل الأمطار الغزيرة، البَرَد الكبير، وحتى العواصف الرعدية العنيفة، ورغم أن سحب الماماتوس بحد ذاتها ليست خطيرة، إلا أن ظهورها قد يكون مؤشرًا على وجود طقس قاسي في المنطقة.

يمكن أن تظهر في نهاية العواصف القوية، مما يعني أن الجو المحيط قد يكون ما زال مضطربًا، وعادةً ما ترتبط هذه السحب بالأعاصير، العواصف الرعدية الشديدة، والرياح العاتية، لذا يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند رؤيتها، خاصة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية.

ارتباط سحب الماماتوس بالأعاصير

ظهور سحب الماماتوس في الولايات المتحدة عادةً ما يرتبط بأوقات اقتراب أو مرور الأعاصير وهذه السحب قد تكون إشارة إلى وجود نظام جوي قوي يتحرك في المنطقة، وهي تعكس عدم استقرار الهواء في الطبقات العليا من الغلاف الجوي وبالتالي، يعتبر وجودها مؤشرًا على ضرورة متابعة تقارير الطقس وأخذ التحذيرات بعين الاعتبار.

أمثلة على ظهور سحب الماماتوس في الأعاصير

خلال إعصار كاترينا (2005) وإعصار هارفي (2017)، ظهرت سحب الماماتوس في السماء بعد انتهاء العاصفة الرعدية الرئيسية، مما كان مؤشرًا على مدى قوة تلك الأنظمة الجوية وفي تلك الأوقات، كان الناس يشيرون إلى جمال هذه السحب ولكن في نفس الوقت كان ينظر إليها كإشارة لتحذير من تقلبات الطقس الخطيرة.

وسحب الماماتوس، بجمالها الغريب والملفت، تعتبر من الظواهر الجوية النادرة التي ترتبط عادة بالعواصف الرعدية القوية والأعاصير وعلى الرغم من أنها ليست خطرة بحد ذاتها، إلا أن ظهورها يشير غالبًا إلى وجود اضطرابات جوية قوية قد تكون مصحوبة بأعاصير أو عواصف رعدية شديدة، لذا من الضروري دائمًا أن يكون الأشخاص على علم بتقلبات الطقس وأخذ الاحتياطات اللازمة عند رؤية هذه السحب.