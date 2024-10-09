"الروبل" الروسي يتراجع أمام "الدولار" لأدنى مستوى في عام

تراجعت العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/، ليسجل أدنى مستوى له في عام، وذلك في ظل استمرار مخاطر العقوبات الغربية التي تؤثر على الاقتصاد الروسي، فضلا عن تقلبات أسعار النفط، حيث يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبيرعلى صادرات النفط والغاز.

وانخفضت العملة الروسية بنسبة 0.16% إلى 96.90 أمام نظيرتها الأمريكية، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023.

وتدعم زيادة مبيعات النقد الأجنبي من قبل الدولة العملة الروسية، حيث حدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.10 مقابل الدولار.

ويعكس انخفاض الروبل أيضا الضغوط الاقتصادية الداخلية، حيث يسعى البنك المركزي الروسي إلى دعم العملة المحلية من خلال زيادة مبيعات النقد الأجنبي، مما يشير إلى محاولات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة هذه التحديات.